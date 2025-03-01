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23:00, 1 марта 2025Мир

Британия выделит Украине заем на оборонные нужды

ТСН: Великобритания выделит Украине заем в $3,2 млрд на оборонные нужды
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Великобритания выделит Украине заем в размере 3,2 миллиарда долларов на оборонные нужды. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Отмечается, что соответствующий договор был подписан в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Подробности заключенного соглашения не разглашаются.

Ранее премьер Британии пообещал оказать наибольшую военную поддержку Украине. Также Стармер заявил, что Лондон в 2025 году предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше.

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