Британия выделит Украине заем на оборонные нужды

ТСН: Великобритания выделит Украине заем в $3,2 млрд на оборонные нужды

Великобритания выделит Украине заем в размере 3,2 миллиарда долларов на оборонные нужды. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Отмечается, что соответствующий договор был подписан в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Подробности заключенного соглашения не разглашаются.

Ранее премьер Британии пообещал оказать наибольшую военную поддержку Украине. Также Стармер заявил, что Лондон в 2025 году предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше.