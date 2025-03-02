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17:56, 2 марта 2025Россия

Хинштейн анонсировал выплаты пострадавшим жителям курского приграничья

Врио губернатора Хинштейн: Пострадавшие в курском приграничье получат выплаты
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пострадавшие от потери имущества в результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) жители курского приграничья получат ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей. Об этом в Telegram сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Средства на выплаты уже поступили в региональный бюджет от федерального правительства. На выплаты могут рассчитывать более 112,6 тысячи жителей. «Деньги будут платиться каждый месяц до полного освобождения всей территории региона», — анонсировал чиновник.

Ранее Хинштейн рассказал, что в Беловском районе Курской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ пострадал мужчина.

В феврале врио губернатора сообщил, что в Курской области четыре человека стали жертвами ДТП.

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