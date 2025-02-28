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12:16, 28 февраля 2025Россия

Хинштейн рассказал о «трагических новостях» в Курской области

Хинштейн: Четыре человека стали жертвами массового ДТП в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Четыре человека стали жертвами ДТП в Курской области. Ранее появившиеся сообщения о массовой аварии прокомментировал врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

«Сегодняшнее утро началось с трагических новостей», — написал Хинштейн о случившемся.

По информации руководителя региона, на трассе столкнулись 12 автомобилей, в том числе шесть грузовиков. На месте ДТП проводятся следственные действия. Предварительно, авария произошла из-за плотного тумана, отметил Хинштейн. От пожелал выздоровления пострадавшим.

Ранее в Приморье произошло еще одно массовой ДТП – там столкнулись 22 автомобиля. Известно об одном пострадавшем.

ЖЗЛ
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