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07:49, 17 февраля 2025Россия

На въезде в российский город за два с половиной часа столкнулись 22 авто

На въезде во Владивосток за два с половиной часа столкнулись 22 автомобиля
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

На въезде во Владивосток за два с половиной часа в двух ДТП столкнулись 22 автомобилей. Об этом сообщило управление МВД по Приморскому краю в Telegram-канале.

Первая авария произошла на улице Бийская в районе дома №6. Там столкнулись девять автомобилей, сообщили в ведомстве, добавив, что причины ДТП устанавливаются. Один человек пострадал.

Вторая авария, где столкнулись 13 автомобилей, произошла в районе дома 201 на улице Маяковского. Управление МВД рекомендовало водителям следить за дистанцией в условиях непогоды.

Ранее в Башкирии произошло массовое ДТП с участием 14 машин. Пострадали три человека, в том числе восьмилетний ребенок.

ЖЗЛ
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