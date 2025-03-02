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12:09, 2 марта 2025Россия

Квадроберов назвали неактуальными

Майданов: Проблема квадроберов больше не актуальна
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: sergey kolesnikov / Shutterstock / Fotodom  

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и заслуженный артист России Денис Майданов заявил, что нет смысла в разработке законопроекта о контроле над квадробингом, поскольку тема не является больше актуальной. Его слова передает ТАСС.

«Я, честно говоря, не вижу и не видел смысла говорить об этом. Можно сказать по-русски, все уже окстились и успокоились на эту тему», — рассказал Майданов.

По его словам, у Госдумы есть более серьезные задачи, а все, включая родителей и детей, уже поняли, что квадробинг не может быть образом жизни.

«Все очистили вообще эту тему и повестку, нет никакого смысла к этому возвращаться», — заключил артист.

Ранее в Духовном управлении мусульман Казахстана заявили, что увлечение квадробингом противоречит нормам ислама. Также исламские богословы подчеркнули, что даже подражание женщины мужчине, а мужчины женщине запрещено шариатом.

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