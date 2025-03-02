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17:35, 2 марта 2025Культура

Майданов раскрыл свои песни для школьных уроков музыки

В школьную программу войдут песни Майданова «Флаг моего государства» и «Родина»
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Михаил Воскресенский / Фотохост-агентство РИА Новости

Заслуженный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов раскрыл свои песни, которые войдут в программу школьных уроков. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в программу школьников точно войдут «Флаг моего государства» и «Родина». Он также заметил, что патриотическая музыка — это «ткань времени».

Ранее Майданов заявил, что нет смысла в разработке законопроекта о контроле над квадробингом, поскольку тема не является больше актуальной. По его словам, у Госдумы есть более серьезные задачи, а все, включая родителей и детей, уже поняли, что квадробинг не может быть образом жизни.

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