Майданов раскрыл свои песни для школьных уроков музыки

В школьную программу войдут песни Майданова «Флаг моего государства» и «Родина»

Заслуженный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов раскрыл свои песни, которые войдут в программу школьных уроков. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в программу школьников точно войдут «Флаг моего государства» и «Родина». Он также заметил, что патриотическая музыка — это «ткань времени».

Ранее Майданов заявил, что нет смысла в разработке законопроекта о контроле над квадробингом, поскольку тема не является больше актуальной. По его словам, у Госдумы есть более серьезные задачи, а все, включая родителей и детей, уже поняли, что квадробинг не может быть образом жизни.