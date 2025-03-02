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09:54, 2 марта 2025Силовые структуры

Мошенники выманили у российского школьника сбережения родителей на 1,4 миллиона рублей

В Кемеровской области школьник отдал мошенникам 1,4 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom  

В Кемеровской области 16-летний школьник отдал сбережения родителей на 1,4 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

На связь с подростком аферисты вышли под видом сотрудников службы доставки. Сначала они выведали у юноши личные данные, а потом стали ему угрожать тем, что мошенники взломали его аккаунт на «Госуслугах» и пытаются завладеть деньгами его семьи.

Звонящие пообещали спасти сбережения, но для этого их якобы надо было «задекларировать». Для этого они дали указание подростку найти хранившиеся дома деньги и через банкомат перевести их на указанные счета. Юноша выполнил требования мошенников, а после этого рассказал обо всем родителям. Они обратились в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что у москвича выманили 1,5 миллиона рублей, угрожая опубликовать интимное фото его жены.

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