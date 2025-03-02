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01:12, 2 марта 2025Наука и техника

На Западе рассказали о новой тактике российских штурмовиков

Forbes: Российские штурмовики используют новую тактику с ударными FPV-дронами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Штурмовики Вооруженных сил России (ВС РФ) начали активно использовать FPV-дроны во время атак. Эта тактика позволяет наносить более эффективные и быстрые удары по позициям противника, написал журнал Forbes.

Журналисты подчеркнули, что новая тактика увеличила эффективность FPV-дронов в наступательных операциях русской пехоты.

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«Штурмовые войска начали привозить с собой FPV-беспилотники. Такая тактика позволяет операторам дронов, которые находятся в тылу, гораздо быстрее поражать цели», — отмечается в публикации.

Кроме того, применение FPV-дронов даст российским военным дополнительную огневую поддержку и увеличит вероятность успеха.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал об особенностях новых FPV-дронов с фотоловушками. Он подчеркнул, что они повысят эффективность ударов.

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