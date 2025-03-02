На Западе рассказали о новой тактике российских штурмовиков

Штурмовики Вооруженных сил России (ВС РФ) начали активно использовать FPV-дроны во время атак. Эта тактика позволяет наносить более эффективные и быстрые удары по позициям противника, написал журнал Forbes.
Журналисты подчеркнули, что новая тактика увеличила эффективность FPV-дронов в наступательных операциях русской пехоты.
«Штурмовые войска начали привозить с собой FPV-беспилотники. Такая тактика позволяет операторам дронов, которые находятся в тылу, гораздо быстрее поражать цели», — отмечается в публикации.
Кроме того, применение FPV-дронов даст российским военным дополнительную огневую поддержку и увеличит вероятность успеха.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал об особенностях новых FPV-дронов с фотоловушками. Он подчеркнул, что они повысят эффективность ударов.