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22:35, 2 марта 2025Экономика

На Западе рассказали об отношении американских компаний к возвращению в Россию

WP: Американские компании не спешат возвращаться на российский рынок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа указывает на «потрясающие возможности», которые может предоставить мирное соглашение по Украине для американских компаний. При этом топ-менеджеры компаний проявляют осторожность насчет возвращения на российский рынок, пишет The Washington Post.

Как указано в статье, среди причин осторожного подхода можно выделить влияние государства на рынок и неоправданно высокие ставки. Так, эксперты из компании Greenmantle указали, что даже крупные энергетические компании, такие как нефтяные гиганты, будут действовать с особой осторожностью в вопросе возвращения в РФ.

При этом некоторые компании, занимающиеся обслуживанием нефтедобычи, потенциально могут возобновить свою деятельность в России. В статье упомянуты представители этого сектора, такие как Halliburton, Baker Hughes и SLB (бывший Schlumberger), которые могут осуществлять свои операции в условиях изменений на рынке.

Ранее управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов заявил, что возвращение в Россию зарубежных брендов может усилить нагрузку на логистику. По его словам, рассчитывать на прямое возвращение привычных компаний в прежнем формате не стоит, но такой исход возможен.

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