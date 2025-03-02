На Западе рассказали об отношении американских компаний к возвращению в Россию

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа указывает на «потрясающие возможности», которые может предоставить мирное соглашение по Украине для американских компаний. При этом топ-менеджеры компаний проявляют осторожность насчет возвращения на российский рынок, пишет The Washington Post.
Как указано в статье, среди причин осторожного подхода можно выделить влияние государства на рынок и неоправданно высокие ставки. Так, эксперты из компании Greenmantle указали, что даже крупные энергетические компании, такие как нефтяные гиганты, будут действовать с особой осторожностью в вопросе возвращения в РФ.
При этом некоторые компании, занимающиеся обслуживанием нефтедобычи, потенциально могут возобновить свою деятельность в России. В статье упомянуты представители этого сектора, такие как Halliburton, Baker Hughes и SLB (бывший Schlumberger), которые могут осуществлять свои операции в условиях изменений на рынке.
Ранее управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов заявил, что возвращение в Россию зарубежных брендов может усилить нагрузку на логистику. По его словам, рассчитывать на прямое возвращение привычных компаний в прежнем формате не стоит, но такой исход возможен.