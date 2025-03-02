На Западе рассказали об отношении американских компаний к возвращению в Россию

WP: Американские компании не спешат возвращаться на российский рынок

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа указывает на «потрясающие возможности», которые может предоставить мирное соглашение по Украине для американских компаний. При этом топ-менеджеры компаний проявляют осторожность насчет возвращения на российский рынок, пишет The Washington Post.

Как указано в статье, среди причин осторожного подхода можно выделить влияние государства на рынок и неоправданно высокие ставки. Так, эксперты из компании Greenmantle указали, что даже крупные энергетические компании, такие как нефтяные гиганты, будут действовать с особой осторожностью в вопросе возвращения в РФ.

При этом некоторые компании, занимающиеся обслуживанием нефтедобычи, потенциально могут возобновить свою деятельность в России. В статье упомянуты представители этого сектора, такие как Halliburton, Baker Hughes и SLB (бывший Schlumberger), которые могут осуществлять свои операции в условиях изменений на рынке.

Ранее управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов заявил, что возвращение в Россию зарубежных брендов может усилить нагрузку на логистику. По его словам, рассчитывать на прямое возвращение привычных компаний в прежнем формате не стоит, но такой исход возможен.