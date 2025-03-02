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13:36, 2 марта 2025Наука и техникаЭксклюзив

Полковник назвал главное преимущество российской техники над западной в межсезонье

Полковник Матвийчук заявил о преимуществе российской техники в межсезонье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская техника имеет преимущество над западной в зоне специальной военной операции в межсезонье, сообщил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Главное достоинство Вооруженных сил России специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Наша техника конструируется для тяжелых географических климатических условий: это зима, это распутица, это тяжелые глиняные грунты и тому подобное. Техника Запада, особенно последняя техника, — это Abrams, Challenger и тому подобное. Это экспедиционная техника, которая была предназначена для урбанизированных районов, где есть асфальт, где улучшенные дороги, для песчаных дорог в Африке, возможно, в Азии. То есть, попав к нам, они начали испытывать огромные трудности», — рассказал Матвийчук.

Военный эксперт отметил, что, к примеру, танки Abrams абсолютно не приспособлены для движения по снегу и льду из-за технических особенностей.

«Еще одно но: все смазки, которые идут на вооружение Российской армии, — это смазки, имеющие определенные добавки, например, некоторые загустевают только при температуре минус 70 градусов. Таких смазок у Запада нет», — сообщил он.

Прошлый год охарактеризовался тем, что артиллерийские системы, бронетанковые системы, поставленные натовцами, просто замерзли. ВСУ не произвели из них ни одного выстрела, пока не поменяли смазки, а это огромный трудоемкий процесс (...). Так что наша техника имеет ряд преимуществ над техникой, которую поставляет для ВСУ НАТО и Запад

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) до восьми человек оказалась отрезана российскими бойцами от основных сил противника в лесопосадке на купянском участке фронта. Также в Министерстве обороны России сообщили, что бойцам «Запада» удалось улучшить тактическое положение и поразить личный состав и военную технику двух бригад ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике.

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