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13:44, 2 марта 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли удар по группировке ВСУ в Херсоне

Лебедев: ВС России нанесли удар по группе военных ВСУ, прибывающих в Херсон
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссийские войска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по группе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибывающих в Херсон. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, в городе случилось два прилета. Один из них был по «прибывающим, словно на карнавал в Рио», военных ВСУ. Он добавил, что группа украинских военных была небольшая, ее заметили по появляющимся в чатах пикапам с наваренными турелями.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о благоприятной ситуации для взятия под контроль Херсона. Глава региона написал это к годовщине взятия города под контроль Российской армией в 2022 году.

До этого российские войска уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря координатам, переданным пророссийским сопротивлением Херсона. Также были уничтожены пункты управления беспилотниками, автомобили и антенны Starlink.

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