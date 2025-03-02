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14:41, 2 марта 2025Спорт

Российскую чемпионку по борьбе отстранили на основе базы Родченкова

Чемпионку Европы по борьбе Ирину Ологонову отстранили за допинг
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Ramos / Getty Images for BEGOC

Российскую чемпионку Европы по борьбе Ирину Ологонову отстранили за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Основанием стала база данных московской лаборатории (LIMS), полученная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) от информатора Григория Родченкова. Нарушение было совершено спортсменкой 8 ноября 2014-го. Отмечается, что она отстранена с 24 апреля 2024 года.

Ологонова становилась серебряным призером на чемпионатах мира 2014, 2015, 2016 годов. Также она является чемпионкой Европы 2016 года.

Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства. В 2015 году он бежал в США.

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