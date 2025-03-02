Российскую чемпионку по борьбе отстранили на основе базы Родченкова

Чемпионку Европы по борьбе Ирину Ологонову отстранили за допинг

Российскую чемпионку Европы по борьбе Ирину Ологонову отстранили за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Основанием стала база данных московской лаборатории (LIMS), полученная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) от информатора Григория Родченкова. Нарушение было совершено спортсменкой 8 ноября 2014-го. Отмечается, что она отстранена с 24 апреля 2024 года.

Ологонова становилась серебряным призером на чемпионатах мира 2014, 2015, 2016 годов. Также она является чемпионкой Европы 2016 года.

Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства. В 2015 году он бежал в США.