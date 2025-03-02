Российскую чемпионку по борьбе отстранили на основе базы Родченкова

Российскую чемпионку Европы по борьбе Ирину Ологонову отстранили за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Основанием стала база данных московской лаборатории (LIMS), полученная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) от информатора Григория Родченкова. Нарушение было совершено спортсменкой 8 ноября 2014-го. Отмечается, что она отстранена с 24 апреля 2024 года.
Ологонова становилась серебряным призером на чемпионатах мира 2014, 2015, 2016 годов. Также она является чемпионкой Европы 2016 года.
Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства. В 2015 году он бежал в США.