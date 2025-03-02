Симоньян высказалась об исходе встречи Трампа с Зеленским

Симоньян назвала чудом для России исход встречи Трампа с Зеленским

Ход встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом можно назвать чудом для России, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, передает телеканал «Россия 1».

«Потому что лидеру воюющего государства оказаться таким дебилом — это на самом деле из разряда чудес», — отметила она.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский проявил неуважение к США и не готов к заключению мира. По его словам, он провел «содержательную» беседу с украинским политиком. Американский лидер отметил, что в ходе спора он узнал многое из того, что невозможно было бы понять без «такого огня и давления».

Зеленский сказал, что отказывается извиняться перед Трампом после ссоры.