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20:15, 2 марта 2025Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Сайтиев

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Сайтиев умер на 50-м году жизни
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство РИА Новости

Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, слова которого приводит ТАСС.

«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — заявил Мамиашвили. Сайтиев скончался на 50-м году жизни.

По информации Telegram-канала Mash, Сайтиев умер в одной из московских больниц, куда его доставили из дома с отравлением опием. По предварительным данным, смерть могла наступить из-за остановки сердца в результате интоксикации, так как для уменьшения боли от болезни легких борец использовал лекарства с опиатами.

Сайтиев завоевывал золото Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 килограммов. Также на его счету по шесть побед на чемпионатах мира и Европы.

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