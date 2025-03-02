Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Сайтиев

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Сайтиев умер на 50-м году жизни

Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, слова которого приводит ТАСС.

«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — заявил Мамиашвили. Сайтиев скончался на 50-м году жизни.

По информации Telegram-канала Mash, Сайтиев умер в одной из московских больниц, куда его доставили из дома с отравлением опием. По предварительным данным, смерть могла наступить из-за остановки сердца в результате интоксикации, так как для уменьшения боли от болезни легких борец использовал лекарства с опиатами.

Сайтиев завоевывал золото Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 килограммов. Также на его счету по шесть побед на чемпионатах мира и Европы.

