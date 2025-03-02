В США рассказали о гордости Трампа Вэнсом за перепалку с Зеленским

WSJ: Трамп доволен вице-президентом Вэнсом после его перепалки с Зеленским

Президент США Дональд Трамп доволен своим вице-президентом Джей Ди Вэнсом после его обмена резкими фразами с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американской администрации.

Отмечается, что на протяжении 22 минут Вэнс молчал, однако ему не понравился вопрос журналиста, заданный Трампу о потеплении отношений с Россией. Как пишет издание, последовавшее за этим высказывание Вэнса, в котором он защищал дипломатическую стратегию Трампа, спровоцировало напряженное и примечательное публичное столкновение с Зеленским.

Вмешательство Вэнса оценил сенатор Линдси Грэм. По его словам, он гордится тем, как Вэнс защищал интересы США. Собеседники WSJ рассказали, что Трамп несколько раз обратил внимание в беседах с подчиненными, что предыдущий вице-президент Майк Пенс такого бы не сделал. «В то время как некоторые хвалили его роль боевого пса Трампа, демократы и некоторые республиканцы выразили разочарование», — говорится в статье.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 февраля в Вашингтоне. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо. В результате украинский лидер покинул белый дом раньше запланированного, а церемония подписания соглашения по редкоземельным металлам была сорвана.

