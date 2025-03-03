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09:58, 3 марта 2025Ценности

43-летняя Адриана Лима показала лицо без макияжа

Бразильская супермодель Адриана Лима показала лицо без макияжа
Екатерина Ештокина

Кадр: @adrianalima

Бразильская супермодель Адриана Лима показала природную внешность без косметики. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя манекенщица предстала, лежа на медицинской кушетке в белом банном халате и с собранными волосами. При этом звезда продемонстрировала лицо без макияжа, на которое при этом наносили маску желтого цвета.

Ранее в феврале 43-летняя Адриана Лима снялась без штанов для модного журнала Perfect. «Ангел» Victoria's Secret примерила золотистое облегающее платье длины мини, а также боди телесного цвета.

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