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16:55, 3 марта 2025Россия

Десятки россиян удалось вернуть с Украины в Курскую область

Врио курского главы Хинштейн: 33 жителя региона вернули домой с Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Десятки россиян удалось вернуть в Курскую область с украинской территории. Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Среди жителей, которых удалось вернуть, много пожилых людей, одной из женщин в мае исполнится 90 (!) лет. Есть и дети: двое школьников, двое малышей — самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Есть инвалиды», — написал чиновник.

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Девяти россиянам потребовалась экстренная госпитализация, рассказал Хинштейн. Для них из Курска направили машины скорой помощи. Врио главы региона также пообещал обеспечить вернувшихся одеждой, необходимыми вещами и мобильными телефонами.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что аппарат детского омбудсмена работает над тем, чтобы вернуть 16 детей из Украины на территорию России. Она уточнила, что речь идет о тех детях, которые были разлучены с родственниками из-за изменений линий фронта или иных семейных обстоятельств.

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