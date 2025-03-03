Детектив нашел украденный в Польше 50 лет назад шедевр известного фламандского художника

Арт-детектив Бранд нашел украденный в 1974 году шедевр Брейгеля-младшего в музее

Известный детектив нашел украденный 50 лет назад шедевр фламандского художника Питера Брейгеля-младшего в музее в Нидерландах. Об этом сообщает De Telegraaf.

Речь идет о небольшом полотне XVII веке, на котором изображена крестьянка, несущая ведро воды и щипцы с тлеющим углем. Круглая картина, составляющая всего 17 сантиметров в диаметре, входила в коллекцию Национального музея в Гданьске. 24 апреля 1974 года уборщица музея протирала пыль и случайно уронила картину на пол. После этого куратор выставки сделала пугающее открытие. В рамку была помещена не оригинальная работа фламандского художника, а ее фотография, вырезанная из журнала. После масштабной ревизии выяснилось, что такая же судьба постигла рисунок Энтони ван Дейка «Распятие».

Как рассказал специализирующийся на предметах искусства голландский детектив Артур Бранд, к их похищению и последующей продаже за границу могли быть причастны польские секретные службы. По его словам, после кражи таможенный офицер предположил, что картины вывезли из страны через морской порт в городе Гдыня. Он собирался поделиться своими идеями с Министром культуры, но незадолго до запланированной встречи при странных обстоятельствах загорелся на кладбище. Он получил серьезные ожоги, врачи не смогли спасти его. В 2008 году было предпринята новая попытка расследования, однако она также не увенчалась успехом.

Бранд получил наводку, что в музее Гауды может быть украденная картина Брейгеля, в сентябре прошлого года. «Я провел обширное исследование архивов и базы данных Интерпола и пришел к выводу, что картина в Гауде — это та же работа, что и украденный Брейгель из Гданьска», — сказал он.

В настоящее время польские власти составляют запрос о правовой помощи для возвращения украденной картины. Нынешний обладатель полотна, передавший картину на выставку в музей, рассказал, что его отец купил работу у владельца одной галереи.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов нашла и арестовала четвертого подозреваемого в краже древнего шлема Коцофенешти. Ограбление исторического музея в городе Ассен, где проходила выставка древних румынских сокровищ, произошло 25 января.