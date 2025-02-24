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17:02, 24 февраля 2025Из жизни

Арестован очередной подозреваемый в краже древнего шлема из чистого золота

В Нидерландах арестовали четвертого участника кражи древнего шлема Коцофенешти
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Полиция Нидерландов нашла и арестовала четвертого подозреваемого в краже древнего шлема Коцофенешти. Об этом сообщает издание Dutch News.

Ограбление исторического музея в городе Ассен, где проходила выставка древних румынских сокровищ, произошло 25 января. Злоумышленники взорвали тяжелую входную дверь и скрылись с добычей: тремя золотыми браслетами и бесценным шлемом, который датируется пятым веком до нашей эры. Он изготовлен из чистого золота и весит около килограмма.

Троих возможных участников кражи нашли через четыре дня в городе Херхюговард, располагающемся примерно в 50 километрах от Амстердама. Ни шлема, ни браслетов у них не оказалось. Теперь, спустя месяц, в Обдаме задержали очередного подозреваемого — 26-летнего жителя города Херхюговард. Во время обыска в его квартире ценные артефакты тоже не обнаружили. В настоящее время полиция допрашивает его. В розыске находится еще один возможный участник.

Голландский бизнесмен Алекс ван Бримен, живущий в Бухаресте, назначил вознаграждение в размере 250 тысяч евро за «золотую подсказку», которая поможет вернуть украденные предметы. Если они не будут найдены, Нидерландам придется выплатить Румынии компенсацию в размере 5,8 миллиона евро. Шлем Коцофенешти, обычно хранящийся в Румынии, временно привезли в Нидерланды на выставку. Власти страны заявили, что он обладает неисчислимой ценностью для румынской культуры.

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