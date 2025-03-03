Эрдоган призвал дать исламской стране право вето в Совете Безопасности ООН

Эрдоган призвал включить исламскую страну в число постоянных членов Совбеза ООН

В числе постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН должна присутствовать исламская страна. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Присутствие исламской страны с правом вето в Совете Безопасности ООН сейчас скорее необходимость, чем потребность», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган призвал на встрече с аккредитованными в Турции послами и раскритиковал СБ ООН. Он заявил, что власть в Совбезе распределяется не «на основе справедливости», и назвал это причиной роста глобальных проблем в будущем. Политик подчеркнул, что его оценка может не понравиться мировым лидерам.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обеспокоился политикой президента США Дональда Трампа. Он также обвинил администрацию Трампа в дискриминационной риторике и манипулировании.