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20:41, 3 марта 2025Мир

Эрдоган призвал дать исламской стране право вето в Совете Безопасности ООН

Эрдоган призвал включить исламскую страну в число постоянных членов Совбеза ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

В числе постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН должна присутствовать исламская страна. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Присутствие исламской страны с правом вето в Совете Безопасности ООН сейчас скорее необходимость, чем потребность», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган призвал на встрече с аккредитованными в Турции послами и раскритиковал СБ ООН. Он заявил, что власть в Совбезе распределяется не «на основе справедливости», и назвал это причиной роста глобальных проблем в будущем. Политик подчеркнул, что его оценка может не понравиться мировым лидерам.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обеспокоился политикой президента США Дональда Трампа. Он также обвинил администрацию Трампа в дискриминационной риторике и манипулировании.

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