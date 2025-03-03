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15:32, 3 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на инициативу Макрона о временном перемирии в зоне СВО

Депутат Колесник: Временное перемирие невыгодно для России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона невыгодно для России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на инициативу о временном прекращении огня в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее французский политик предложил «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее мораторий на обстрелы на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы, поделился он деталями плана.

«Это предложение, видимо, для каких-то идиотов. Временное перемирие дает возможность украинским войскам перегруппироваться, потому что у них швах по всем фронтам, наши войска идут в наступление. Они хотят перемирие, чтобы в эти 30 суток зашли миротворцы и стали частью Вооруженных сил Украины, собственно, тоже законная цель. Эта идея уже навязла в зубах, она уже не первый год, и, я уж не знаю, видимо, у них совсем мозги закостенели, что они ничего нового придумать не могут. Конечно, на это идти не надо ни в коем случае, это абсолютно невыгодно для России, более того, это просто может сорвать наше наступление», — поделился депутат.

Ранее российский политолог Сергей Марков предположил, что Москва не примет инициативу, выдвинутую Макроном, так как сочтет, что предложение направлено лишь на передышку в боевых действиях, чтобы Украина могла получить новые боеприпасы.

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