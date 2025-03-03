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00:18, 4 марта 2025Спорт

Легионер «Динамо» рассказал об отношении в России к иностранцам

Легионер «Динамо» Лаксальт: Люди в России относятся к иностранцам очень хорошо
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Защитник московского Динамо и сборной Уругвая Диего Лаксальт рассказал об отношении к иностранцам в России. Его слова приводит Metaratings.

По мнению игрока, люди в стране любезные и доброжелательные. «Они очень хорошо относятся к иностранцам и всегда стремятся как-то помочь. Мне и моей семье очень нравится жить в России», — заявил Лаксальт.

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Уругваец отметил, что стал увереннее говорить на русском языке. «Я спокойно общаюсь на улицах и в торговых центрах или магазинах по-русски. Конечно, иногда забываю какие-то отдельные слова, но в таких ситуациях меня спасает гугл-переводчик», — заявил футболист.

Лаксальт играет за «Динамо» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) в которых не отметился результативными действиями.

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