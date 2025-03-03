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20:20, 3 марта 2025Наука и техника

Немецкая компания создаст для бундесвера гиперзвуковой аппарат

European Spaceflight: Для бундесвера создадут гиперзвуковой аппарат
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: POLARIS Raumflugzeuge

Немецкая компания POLARIS Spaceplanes получила от Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и поддержке в эксплуатации бундесвера контракт на создание гиперзвукового исследовательского аппарата. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Согласно контракту компания должна разработать многоразовый гиперзвуковой аппарат, предназначенный для исследований в военных и научных целях. Одна из второстепенных задач изделия — запуск малых спутников при помощи одноразовой ракетной ступени.

В октябре 2024-го издание сообщило, что POLARIS Spaceplanes получила разрешение на полеты космоплана MIRA II с ракетным двигателем.

В мае European Spaceflight рассказало, что немецкий стартап построит укрупненные прототипы космоплана — MIRA II и MIRA III, — предназначенного для запуска спутников и отработки гиперзвуковых технологий.

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