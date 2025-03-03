Пользователи умных часов уличили Apple в обмане

The Verge: Apple уличили в обмане из-за «углеродно-нейтральных» умных часов

Американские пользователи умных часов подали на Apple в суд, обвинив в обмане относительно углеродной нейтральности своих продуктов. На это обратило внимание издание The Verge.

В иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, говорится, что Apple обманула владельцев Apple Watch, заявив, что ее часы являются «углеродно-нейтральными». Осенью 2023 года IT-гигант сообщил, что Apple Watch 9, Ultra 2 и SE стали первыми устройствами компании с нулевым уровнем выбросов углерода.

Уличившие американскую фирму истцы отмечают, что корпорация не могла обеспечить нулевой выброс углекислого газа при производстве умных часов. Вместо этого Apple приобрела квоты у компаний, производство которых практически не вредит природе, — так называемые «углеродные кредиты» (carbon credits) покупают многие предприятия, чтобы считаться более экологичными. Юристы заявили, что Apple купила квоты у проектов Chyulu Hills в Кении и Guinan в Китае, но те якобы не могут считаться экологичными из-за мошенничества.

В материалах говорится, что проект Chyulu Hills получил «углеродные кредиты», «предотвратив» вырубку лесов на землях, которые уже были защищены законом 1983 года. В Guinan рассказали, что высадили деревья на «бесплодной земле», хотя лес на этом месте был засажен задолго до начала проекта. Таким образом, компании не имели права на получение квот.

В Apple отрицают все обвинения. «Мы гордимся нашими продуктами с нулевым уровнем выбросов углерода», — заявил The Verge в электронном письме представитель корпорации Шон Реддинг.

В конце февраля глава Сбера Герман Греф поблагодарил руководство Apple за решение уйти с российского рынка. Греф заявил, что на фоне ограничений Сберу удалось успешно запустить функцию «оплаты улыбкой».