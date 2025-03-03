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00:15, 3 марта 2025Наука и техника

VR-шлем PlayStation рекордно подешевел

Sony снизила стоимость PlayStation VR 2 с 599 до 399 долларов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Steve Marcus / Reuters

Корпорация Sony снизила цены на шлем виртуальной реальности PlayStation VR 2. На это обратило внимание издание The Verge.

По информации журналистов медиа, с марта PS VR 2 начнут продавать за 400 долларов, или около 36 тысяч рублей. На старте продаж девайс оценивали в 549 долларов, или около 49 тысяч рублей. Таким образом, игровое устройство рекордно подешевело.

В Sony заявили, что новая и более выгодная цена — «фантастический момент, чтобы окунуться в захватывающий мир PS VR2». Специалисты The Verge отметили, что японская корпорация установила скидку спустя год после того, как Sony прекратила производство шлема из-за низкого спроса. «Снижение цены указывает на то, что дорогой аксессуар к консоли PlayStation 5 продается не так хорошо, как того хотели бы в Sony», — заметили авторы.

Авторы издания назвали две причины, по которым аудитория оказалась в целом равнодушной к аксессуару. Они полагают, что при стартовой цене в 549 долларов шлем PS VR 2 был дороже самой приставки PlayStation 5. Также для гарнитуры выпустили слишком мало игр в виртуальной реальности.

В июне источники издания Android Central рассказали, что корпорация Sony резко сократила бюджеты на разработку и поддержку гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR 2. В том числе поэтому для устройства практически перестали выпускать новые игры.

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