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20:28, 3 марта 2025Силовые структуры

Росгвадия задержала в Липецке российского подпольного оружейника

В Липецке Росгвардия задержала 57-летнего подпольного оружейника
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Липецке сотрудники Росгвардии задержали 57-летнего местного жителя, подозреваемого в нелегальном изготовлении оружия. Об этом в понедельник, 3 марта, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, россиянин организовал подпольную мастерскую по изготовлению оружия. В ходе обыска у него обнаружили 17 конструктивно схожих с огнестрельным оружием предметов, более 600 патронов разного калибра и оборудование для их изготовления.

Ранее сообщалось, что российские суды вынесли первые приговоры после ужесточения наказания подпольным оружейникам.

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