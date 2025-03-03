Россиянин пришел в магазин за цветами и захотел изнасиловать продавщицу

В Татарстане поймали мужчину, который едва не изнасиловал продавщицу в цветочном

В Татарстане задержали 33-летнего безработного мужчину из Набережных Челнов, который пришел в магазин за цветами и едва не изнасиловал 46-летнюю продавщицу. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источник.

В отношении него возбуждено уголовное дело. На допросе свою вину он признал.

По данным издания, инцидент произошло в Альметьевске 28 февраля. Тогда фигурант пришел в цветочный магазин, расположенный на улице Ленина, но вместо покупки цветов он захотел изнасиловать сотрудницу цветочного салона. Пострадавшая смогла отбиться. Она обратилась за помощью.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов начали поиск 39-летнего мужчины, который ворвался в салон красоты в Санкт-Петербурге и изнасиловал девушку-администратора.