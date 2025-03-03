Сборная России объявила расширенный состав на товарищеский матч

РФС объявил расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте

Сборная России по футболу объявила расширенный состав на товарищеские матчи, которые пройдут в марте. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В расширенный состав входят 32 футболиста. В частности, выступающие за рубежом братья Алексей (американская «Атланта») и Антон (швейцарский «Сьон») Миранчуки. Также впервые был вызван бразилец с российским паспортом Дуглас Сантос из петербургского «Зенита».

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

На первую половину 2025 года у сборной России намечено три товарищеских матча. В марте подопечные Валерия Карпина встретятся с Замбией в Москве, 6 июня примут Нигерию, а 10 июня на выезде сыграют с Белоруссией.