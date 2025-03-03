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16:06, 3 марта 2025Экономика

Сроки создания криптовалютного резерва в России оценили

Аналитик Огиенко: На создание криптовалютного резерва в России уйдет до 3 лет
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

На создание в России национального резерва криптовалют может уйти от одного года до трех лет. Сроки реализации подобной меры в РФ оценил замглавы по коммуникациям компании Bitriver Олег Огиенко, его слова приводит ТАСС.

Аналитик представляет организацию, которая является оператором майнинговых дата-центров и импортером подобного оборудования в России.

Огиенко подчеркивает, что для создания криптовалютного нацрезерва в РФ должны быть созданы соответствующие регуляторные условия. Речь идет в том числе о внедрении защищенной инфраструктуры для хранения и иного обращения цифровых валют на внутреннем рынке. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, отметил он. «Инфраструктура уже появляется, но пока в закрытом контуре», — пояснил эксперт.

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Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев призвал руководство Центробанка (ЦБ) ускорить работу по созданию в России нацрезерва криптовалют. По мнению депутата, в структуру стратегического резерва должны войти в том числе накопления биткоина. Финансовая система РФ при таком раскладе может модернизироваться благодаря применению сквозных технологий, полагает Огиенко.

Он отмечает, что формирование криптовалютного резерва станет одной из главных тенденций на мировом финансовом рынке. Ее усилению способствовали в том числе недавнее постановление президента США Дональда Трампа о создании в стране национального запаса цифровых активов. В его структуру войдут такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP), биткоин и Ethereum. Цифровые активы, как утверждало агентство Bloomberg, станут одним из главных приоритетов госполитики нового главы Белого дома, а представители отрасли, как ожидается, получат право голоса в администрации Трампа.

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