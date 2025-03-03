ЦБ призвали ускорить работу по созданию нацрезерва криптовалют

Депутат Госдумы Антон Ткачев, представляющий партию «Новые люди», призвал руководство Центробанка (ЦБ) ускорить работу по созданию национального резерва криптовалют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы.
Первый заместитель главы комитета ГД по информационной политике отметил, что основу вышеуказанного нацрезерва должны составить накопления в биткоинах и крипторубле, который необходимо создать и внедрить. Сделать это, по мнению парламентария, следует как можно быстрее.
Соответствующую инициативу он направил главе Министерства финансов Антону Силуанову еще в декабре 2024 года. В обращении к руководителю ведомства депутат, в частности, отмечал необходимость создания в России стратегического резерва биткоина по аналогии с госрезервами в традиционных валютах.
Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о постановлении о создании стратегического резерва криптовалют страны. Речь идет о формировании национального запаса цифровых активов. Как утверждал глава Белого дома, в резерв войдут такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Основу стратегического резерва также составят биткоин и Ethereum.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что криптовалюты станут одним из главных приоритетов государственной политики администрации переизбранного президента США. Представители отрасли, как отмечалось, получат право голоса в администрации Трампа. Кроме того, будет создан консультативный совет по криптовалютам. Депутат ГД Ткачев считает, что России нужно тоже уделять больше внимания роли криптовалют. Создание нацрезерва с подобными цифровыми активами может стать еще одной финансовой подушкой безопасности.