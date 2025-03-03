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15:26, 3 марта 2025Экономика

ЦБ призвали ускорить работу по созданию нацрезерва криптовалют

Депутат ГД Ткачев призвал ЦБ ускорить работу по созданию нацрезерва криптовалют
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Антон Ткачев, представляющий партию «Новые люди», призвал руководство Центробанка (ЦБ) ускорить работу по созданию национального резерва криптовалют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы.

Первый заместитель главы комитета ГД по информационной политике отметил, что основу вышеуказанного нацрезерва должны составить накопления в биткоинах и крипторубле, который необходимо создать и внедрить. Сделать это, по мнению парламентария, следует как можно быстрее.

Соответствующую инициативу он направил главе Министерства финансов Антону Силуанову еще в декабре 2024 года. В обращении к руководителю ведомства депутат, в частности, отмечал необходимость создания в России стратегического резерва биткоина по аналогии с госрезервами в традиционных валютах.

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Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о постановлении о создании стратегического резерва криптовалют страны. Речь идет о формировании национального запаса цифровых активов. Как утверждал глава Белого дома, в резерв войдут такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Основу стратегического резерва также составят биткоин и Ethereum.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что криптовалюты станут одним из главных приоритетов государственной политики администрации переизбранного президента США. Представители отрасли, как отмечалось, получат право голоса в администрации Трампа. Кроме того, будет создан консультативный совет по криптовалютам. Депутат ГД Ткачев считает, что России нужно тоже уделять больше внимания роли криптовалют. Создание нацрезерва с подобными цифровыми активами может стать еще одной финансовой подушкой безопасности.

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