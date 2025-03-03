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18:10, 3 марта 2025Экономика

Стала известна судьба жилья Блиновской

Суд в Москве взыскал имущество блогера Елены Блиновской в доход государства
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Савеловский суд Москвы взыскал имущество блогера Елены Блиновской в доход государства. О судьбе недвижимости «королевы марафонов» стало известно агентству РИА Новости.

Речь идет в том числе об элитном загородном особняке Блиновской в подмосковной Истре, доме в Ялте, квартире на Серпуховском Валу в Москве, земельном участке в Подмосковье, а также имуществе в Республике Марий Эл и Адыгее.

Ранее в деле о банкротстве суд арестовал имущество мужа Елены Блиновской Алексея — 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях.

Теперь супругов обязали предоставить доступ к недвижимости финансовому управляющему Марии Ознобихиной для проведения описи имущества.

Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. От последнего слова в суде Блиновская отказалась, делегировав право высказаться своим адвокатам.

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