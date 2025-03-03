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22:20, 3 марта 2025Экономика

Расселением обветшалого дома с проваливающимися полами заинтересовался Бастрыкин

В Тюмени расселение дома с проваливающимися полами ускорит Бастрыкин
Виктория Клабукова
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Жители Тюмени не могут дождаться расселения аварийного дома. Ускорить процедуру поможет Следственный комитет, передает пресс-служба ведомства.

Здание 1971 года постройки находится в плачевном состоянии и всерьез угрожает жизням собственников. Несущие конструкции в нем от времени пришли в негодность, отчего в нескольких квартирах уже начали проваливаться полы. Вдобавок из-за сырости в многоквартирном доме расплодились вредители — местным жителям не дают покоя насекомые и грызуны. Расселение запланировано лишь на 2030 год. Дом рискует не дожить до этого срока, ведь ни текущий, ни капитальный ремонт в нем также не проводят.

Обращения горожан в ответственных инстанциях оставляют без ответа. Ситуацией заинтересовались в центральном аппарате СК. По делу инициирована процессуальная проверка. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ее ходе и результатах.

Не во всех случаях капремонт способен наладить жизнь собственникам. В частности, в Нижнем Тагиле он лишь усугубил состояние перекрытий. После визита ремонтников дом начал стремительно разрушаться: подводить стали и кровля, и подвал, и фасад. В одной из квартир обрушился пол, температура в жилых помещениях не поднимается выше 17 градусов тепла.

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