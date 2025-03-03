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00:37, 3 марта 2025Спорт

Украинская теннисистка раскритиковала Трампа

Теннисистка Свитолина: Трамп только начал, но уже навредил украинцам
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина раскритиковала президента США Дональда Трампа. Ее слова приводит The Athletic.

По ее мнению, украинцы сейчас стали сплоченнее, так как они чувствуют, что США в последние недели им не сильно помогают. «Поэтому мы должны объединиться, мы должны помогать друг другу ради страны, которую мы любим. Трамп только начал, но уже принял много решений, которые действительно навредили украинцам», — заявила Свитолина.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский президент досрочно покинул Белый дом.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Спортсмены принимают участие в турнирах в нейтральном статусе. Украинские теннисистки, в том числе Свитолина, не жмут россиянкам и белорускам руки, а также не делают совместные фото после матчей.

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