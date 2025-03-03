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19:42, 3 марта 2025Россия

В Чечне объявили трехдневный траур

В Чечне объявлен траур из-за смерти трехкратного чемпиона ОИ Сайтиева
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Бувайсар Сайтиев

Бувайсар Сайтиев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Чечне объявлен траур из-за смерти трехкратного олимпийского чемпиона и экс-депутата Госдумы Бувайсара Сайтиева. О подписанном главой республики Рамзаном Кадыровым указе сообщает ЧГТРК «Грозный» в Telegram.

О смерти Сайтиева стало известно 2 марта. Спортсмен не дожил до 50-летия несколько дней.

Траур объявлен с 3 по 5 марта. В эти дни на территории республики будут приспущены государственный флаг и флаг Чечни. Тело Сайтиева уже доставили в регион чартерным рейсом из Москвы.

Ранее стала известна возможная причина смерти трехкратного чемпиона Олимпийских игр. По данным издания Baza, Сайтиев мог выпасть из окна своей квартиры, когда занимался домашними делами. При этом исполнительный директор Федерации вольной борьбы Республики Дагестан Махмуд Магомедов в интервью ТАСС заявил, что причиной смерти стала остановка сердца.

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