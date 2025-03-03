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12:29, 3 марта 2025Спорт

Названа причина смерти трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе Сайтиева

Олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев мог случайно выпасть из окна
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев мог случайно выпасть из окна. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации источника, спортсмен мог случайно выпасть из окна своей квартиры, когда занимался домашними делами. Отмечается, что под окнами дома его обнаружил дворник, который вызвал скорую помощь.

При этом исполнительный директор Федерации вольной борьбы Республики Дагестан Махмуд Магомедов в интервью ТАСС заявил, что причиной смерти стала остановка сердца. «Он принимал лекарства, которые дали осложнения. Вся его семья была с ним в Москве, в больнице», — поделился подробностями он.

О смерти Сайтиева стало известно 2 марта. 11 марта ему должно было исполниться 50 лет.

Сайтиев — чемпион Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 килограммов. Также на его счету по шесть побед на чемпионатах мира и Европы и золото Кубка мира-2008. Он ушел из спорта в 2009 году, а позднее начал политическую карьеру.

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