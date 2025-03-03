В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия

В Днепропетровской области было поражено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.

Известно, что предприятие расположено в Кривом Роге. О каком именно объекте идет речь, а также какие именно повреждения он получил, Лысак не уточнил.

Ранее стало известно об ударе по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области в момент построения личного состава. Он произошел в субботу, 1 марта.

По словам экс-депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), прилет по личному составу случился «по вине конкретных офицеров». В результате ВСУ понесли серьезные потери.