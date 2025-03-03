В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры

В Харьковской области на востоке Украины был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

О какой именно критической инфраструктуре шла речь, а также какие повреждения она получила, не уточняется. Известно, что пораженный объект находился в населенном пункте Клиновая-Новоселовка.

Утром 3 марта стало известно о повреждении промышленного предприятия в Днепропетровской области. Информацию о нем подтвердил глава местной военной администрации Сергей Лысак.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России атаковали украинские военные объекты. Они находились в Харькове и Харьковской области.