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08:27, 3 марта 2025Силовые структуры

В России захотели обязать владельцев жилья передавать данные о съемщиках в МВД

«Известия»: Владельцев жилья хотят обязать передавать данные о съемщиках в МВД
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В России владельцев жилья хотят обязать передавать данные о съемщиках в МВД и управляющие компании. С соответствующей инициативой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратились депутаты профильного комитета Госдумы по строительству, передают «Известия».

Замглавы комитета Светлана Разворотнева предложила обязать собственников уведомлять правоохранителей о фактах сдачи жилья. По ее словам, зачастую соседи не могут связаться с нанимателем в случае аварийных ситуаций, или не удается установить виновных в случае нарушения закона о тишине или при совершении других противоправных действий.

Инициативу готовы поддержать в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции. Заместитель председателя комитета Анатолий Выборный пояснил, что речь идет о борьбе с незаконной миграцией, о повышении антитеррористической защищенности россиян.

«Если такой механизм заработает, то жители многоквартирных домов почувствуют себя в большей безопасности. Однако оно требует обсуждения и тщательной проработки», — заявил депутат.

Ранее в феврале сотрудники полиции задержали 38-летнюю жительницу Петропавловска-Камчатского, которая подозревается в фиктивной регистрации по месту пребывания свыше 150 иностранцев.

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