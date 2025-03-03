Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:50, 3 марта 2025Экономика

В Турции заявили об успехах в борьбе с ростом цен

Годовая инфляция в феврале упала в Турции почти до 39 %
Дмитрий Воронин

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Инфляция в феврале достигла в Турции минимальных с июня 2023-го 39,05 процента в годовом выражении. Об успехах в борьбе с ростом цен сообщает местный статистический институт Turkstat.

Как следует из заявления властей, инфляция в стране замедляется девятый месяц подряд. В дальнейшем, пишет «Прайм» со ссылкой на профессора экономики стамбульского Университета Коча Сельвы Демиральпа, ее снижение будет происходить медленнее из-за эффекта базы.

Также отмечается, что аналитики ожидали менее значительного (до 39,9 процента) падения уровня роста цен с январских 42,12 процента. До этого в декабре он снизился до 44,4 процента после ноябрьского сокращения до 47,1 процента, а еще летом прошлого года превышал 75 процентов.

Именно в июне позапрошлого года новое руководство ЦБ приступило к циклу ужесточения денежно-кредитной политики на фоне того, что цены в стране стремительно росли, а курс лиры, наоборот, падал. Снижать учетную ставку начали только в декабре 2024-го, понизив ее за два шага с 50 до 45 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос — что дальше?» ЕС насторожила смена позиции США по Украине. Это связывают со встречей с российскими чиновниками

      Сотрудница московского метро стала участницей популярного шоу

      Хинштейн обвинил Корпорацию развития Курской области в саботаже

      Звезде «Чародеев» и «Убойной силы» вызвали скорую

      Мошенники стали заманивать россиян на фейковый сайт с антивирусом

      В Абхазии утвердили нового президента

      Стало известно о переброске украинского спецназа в Курской области

      В «Шахтере» раскритиковали ФИФА за отношение к украинскому футболу

      Импортозамещенные МС-21 и SSJ-100 полетят в 2025 году

      Российский самолет незаконно залетел за границу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше