В Турции заявили об успехах в борьбе с ростом цен

Годовая инфляция в феврале упала в Турции почти до 39 %

Инфляция в феврале достигла в Турции минимальных с июня 2023-го 39,05 процента в годовом выражении. Об успехах в борьбе с ростом цен сообщает местный статистический институт Turkstat.

Как следует из заявления властей, инфляция в стране замедляется девятый месяц подряд. В дальнейшем, пишет «Прайм» со ссылкой на профессора экономики стамбульского Университета Коча Сельвы Демиральпа, ее снижение будет происходить медленнее из-за эффекта базы.

Также отмечается, что аналитики ожидали менее значительного (до 39,9 процента) падения уровня роста цен с январских 42,12 процента. До этого в декабре он снизился до 44,4 процента после ноябрьского сокращения до 47,1 процента, а еще летом прошлого года превышал 75 процентов.

Именно в июне позапрошлого года новое руководство ЦБ приступило к циклу ужесточения денежно-кредитной политики на фоне того, что цены в стране стремительно росли, а курс лиры, наоборот, падал. Снижать учетную ставку начали только в декабре 2024-го, понизив ее за два шага с 50 до 45 процентов.