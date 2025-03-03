Власти заявили о необходимости построить миллиард «квадратов» жилья до 2030 года

Хуснуллин: В РФ необходимо построить миллиард квадратов жилья до 2030 года

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в РФ до 2030 года необходимо построить более одного миллиарда квадратных метров жилья. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на оперативном совещании у главы кабмина Михаила Мишустина, пишет «Российская газета».

Одним из инструментов реализации этой задачи выступает программа комплексного развития территорий. В данный момент, отметил Хуснуллин, строительство жилья упирается в дефицит пригодных земельных участков и мощностей жилищно-коммунальной инфраструктуры. Проблемой системно занимается правительственная комиссия по развитию жилищного строительства, и за последнее время из федерального имущества было выведено 11,5 тысячи гектаров. Замглавы кабмина уточнил, что такая мера помогла увеличить объемы строительства, а также принесла в бюджет государства доход в размере более 100 миллиардов рублей.

Между тем в этот же день президент России Владимир Путин спрогнозировал небольшое «сжатие» объемов ввода жилья в стране.