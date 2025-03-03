Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:44, 3 марта 2025Экономика

Власти заявили о необходимости построить миллиард «квадратов» жилья до 2030 года

Хуснуллин: В РФ необходимо построить миллиард квадратов жилья до 2030 года
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в РФ до 2030 года необходимо построить более одного миллиарда квадратных метров жилья. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на оперативном совещании у главы кабмина Михаила Мишустина, пишет «Российская газета».

Одним из инструментов реализации этой задачи выступает программа комплексного развития территорий. В данный момент, отметил Хуснуллин, строительство жилья упирается в дефицит пригодных земельных участков и мощностей жилищно-коммунальной инфраструктуры. Проблемой системно занимается правительственная комиссия по развитию жилищного строительства, и за последнее время из федерального имущества было выведено 11,5 тысячи гектаров. Замглавы кабмина уточнил, что такая мера помогла увеличить объемы строительства, а также принесла в бюджет государства доход в размере более 100 миллиардов рублей.

Между тем в этот же день президент России Владимир Путин спрогнозировал небольшое «сжатие» объемов ввода жилья в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это теневая война». Почему США приостановили кибероперации против России и как это повлияет на Украину?

      Объяснено загадочное превращение мозга в стекло

      Украине назвали два способа договориться с Трампом

      В Белом доме назвали неприемлемым затягивание конфликта на Украине

      Раскрыта ключевая ошибка Зеленского при общении с Вэнсом

      Фура врезалась в жилой дом в российском регионе

      Желание Трампа вывести войска США из Европы оказалось не связано с Россией

      Из желудка больной собаки вытащили 24 носка и несколько кусков ткани

      СБУ начала расследование в отношении Григория Лепса

      Суд зачел в срок Блиновской проведенное в СИЗО и под домашним арестом время

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше