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12:38, 3 марта 2025Забота о себе

Врач опровергла несколько популярных мифов об овуляции

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: YURII MASLAK / Shutterstock / Fotodom

Многие женщины уверены, что от регулярной овуляции зависит общее состояние здоровья, однако это не так, уверяет гинеколог платформы «Твой Док» Анастасия Кислякова. Этот и несколько других популярных мифов об овуляции врач опровергла в беседе с «Лентой.ру».

По словам гинеколога, овуляция по часам требуется только для одного — беременности. Если женщина уже родила, о периодичности этого процесса ей беспокоиться не стоит. Более того, в некоторых случаях нормой считается и отсутствие овуляции. Яйцеклетки не созревают у маленьких девочек, во время беременности, приема гормональной контрацепции и в период менопаузы, объяснила врач.

Важно знать, что первая овуляция наступает до первой менструации. Поэтому можно забеременеть даже до первых месячных

Анастасия Кисляковагинеколог

Не соответствует действительности и утверждение, что у здоровой женщины обязательно должно быть 12 овуляций в год, продолжила Кислякова. На самом же деле, в год может быть до трех ановуляторных циклов. «Выход яйцеклетки может быть заблокирован стрессом, сменой часовых поясов, приемом некоторых лекарств, например, нестероидных противовоспалительных средств, и болезнью», — рассказала она.

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Также гинеколог назвала мифом уверенность, что можно рассчитать точный срок овуляции для успешного зачатия. По ее словам, это проблематично, так как все зависит от особенностей женского организма и от количества оставшихся в организме яйцеклеток, которые потенциально могут быть оплодотворены. Например, в период перехода женщины в менопаузу количество фолликулов значительно уменьшается, и организм пытается выжать максимум из того, что осталось и совершить две овуляции за один месяц, и овуляция может наступить даже в менструацию.

Ранее гинеколог Екатерина Волкова рассказала о причинах появления болей внизу живота. По ее словам, тянущая боль может появляться при варикозе в малом тазу или из-за гинекологических заболеваний.

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