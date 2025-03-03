Врач развеяла главный миф о вакцинации

Врач общей практики Бережная: Прививки обязательны даже при хорошем иммунитете

Некоторые люди уверены, что, если они редко болеют, значит вакцинироваться не нужно, однако прививки обязательны даже при хорошем иммунитете. Главный миф о вакцинации в разговоре с «Лентой.ру» развеяла кандидат медицинских наук, врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная.

Врач рассказала, что иммунитет — это сложная система в организме человека, за работу которой отвечает взаимодействие многих органов. Она подчеркнула, что, с точки зрения доказательной медицины, нет понятия «хороший» и «плохой» иммунитет.

Однако, по словам Бережной, есть много факторов, которые делают человека более уязвимыми для вирусов. К ним врач отнесла стресс, переутомление, диета, вредные привычки, но иммунитет как система организма никак на это не влияет.

В случае детской вакцинации, как отметила врач, все очевидно: календарь прививок включены все инфекции, последствия которых угрожают жизни или могут стать причиной инвалидности. В вопросе сезонной вакцинации Бережная посоветовала не надеяться на иммунитет и обязательно сделать прививку до начала эпидемиологического сезона.

Человек может столкнуться с количеством вируса, с которым иммунитет не справится. Вирусы не видны без микроскопа, поэтому невозможно понять, в каком количестве они вас окружают, поэтому гораздо проще защитить себя вакциной Марина Бережная развеяла кандидат медицинских наук, врач общей практики

Ранее терапевт Ольга Сухарева дала несколько советов по профилактике ОРВИ. Чтобы снизить риск ОРВИ, очень важно в общественных местах носить маску, а также не чесать глаза и нос, заявила она.