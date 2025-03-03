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10:36, 3 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач развеяла главный миф о вакцинации

Врач общей практики Бережная: Прививки обязательны даже при хорошем иммунитете
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Некоторые люди уверены, что, если они редко болеют, значит вакцинироваться не нужно, однако прививки обязательны даже при хорошем иммунитете. Главный миф о вакцинации в разговоре с «Лентой.ру» развеяла кандидат медицинских наук, врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная.

Врач рассказала, что иммунитет — это сложная система в организме человека, за работу которой отвечает взаимодействие многих органов. Она подчеркнула, что, с точки зрения доказательной медицины, нет понятия «хороший» и «плохой» иммунитет.

Однако, по словам Бережной, есть много факторов, которые делают человека более уязвимыми для вирусов. К ним врач отнесла стресс, переутомление, диета, вредные привычки, но иммунитет как система организма никак на это не влияет.

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В случае детской вакцинации, как отметила врач, все очевидно: календарь прививок включены все инфекции, последствия которых угрожают жизни или могут стать причиной инвалидности. В вопросе сезонной вакцинации Бережная посоветовала не надеяться на иммунитет и обязательно сделать прививку до начала эпидемиологического сезона.

Человек может столкнуться с количеством вируса, с которым иммунитет не справится. Вирусы не видны без микроскопа, поэтому невозможно понять, в каком количестве они вас окружают, поэтому гораздо проще защитить себя вакциной

Марина Бережнаяразвеяла кандидат медицинских наук, врач общей практики

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