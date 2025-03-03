Названа цена самого дорогого смартфона Xiaomi в России

Флагман Xiaomi 15 Ultra оценили в России минимум в 149 990 рублей

Названа цена Xiaomi 15 Ultra в России — 149 990 рублей. Столько будет стоить минимальная версия флагмана, получившая 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Об этом сообщается в пресс-релизе дистрибутора diHouse, с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

Модель с накопителем емкостью 1 терабайт оценена в 159 990 рублей. При покупке устройства до 31 марта потребителям предложат часы Xiaomi Watch 2 или робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum E12 в подарок. Также доступна расширенная гарантия.

15 Ultra представили в конце февраля. Девайс получил 6,73-дюймовый дисплей LTPO AMOLED, процессор Snapdragon 8 Elite, от 12/256 гигабайт памяти. Флагман вышел с камерой Leica с объективами разрешением 200, 50, 50 и 50 мегапикселей. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5410 миллиампер-часов. Судя по всему, это самый дорогой аппарат Xiaomi из доступных в продаже.

Также на российском рынке анонсировали появление Xiaomi 15. Гаджет имеет 6,36-дюймовый OLED-дисплей, чип Snapdragon 8 Elite, от 12/256 гигайбат памяти, камеру с тремя объективами разрешением 50 мегапикселей каждый. Смартфон оснащен батареей емкостью 5240 миллиампер-часов.

Xiaomi 15 в версии 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти будет стоить 99 990 рублей. Модель 12/512 гигабайт памяти оценена в 109 990 рублей. Продажи новых смартфонов Xiaomi уже стартовали.

В конце января представители AliExpress СНГ назвали Poco, Xiaomi, Realme и OnePlus самыми популярными брендами смартфонов в России. Самым покупаемым девайсом выбрали Poco X6 Pro.