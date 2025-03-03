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04:06, 3 марта 2025Мир

Захарова призвала расследовать сведения о тайной помощи ВСУ наблюдателей ОБСЕ

Захарова: МИД требует расследовать данные о тайной помощи наблюдателей ОБСЕ ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

ОБСЕ должна отреагировать на сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) тайно получали от сотрудников ее миссии данные о расположении бойцов ЛНР и ДНР. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Это требует не просто политических заявлений, но серьезного расследования! Завывания про то, что это было при прежнем руководстве секретариата ОБСЕ, в счет не принимаются», — отметила дипломат. По ее словам, «ОБСЕ обязана действенно отреагировать на предъявленные обвинения».

Ранее бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас заявил, что наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству, работавшей в Донбассе, передавали ВСУ секретные данные. По его мнению, украинская сторона не была заинтересована в спокойном решении вопроса, касающегося использования русского языка на Украине.

До этого военный аналитик Евгений Норин заявил, что сотрудники ОБСЕ в Донбассе с 2014 года под прикрытием соответствующего мандата фактически занимались разведывательной деятельностью.

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