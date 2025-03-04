Американский игрок клуба КХЛ получил российский паспорт

Американский форвард «Амура» Гальченюк получил российский паспорт

Американский форвард «Амура» Александр (Алекс) Гальченюк получил российский паспорт. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края и председатель попечительского совета клуба Сергей Абрамов, слова которого приводятся в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Абрамов выразил уверенность в том, что натурализация пойдет на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею. «Мы много общались с Александром в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень. Любит Россию, Хабаровский край, хоккейный клуб "Амур", наших болельщиков. Поэтому можно сказать, что сегодня Александр просто вернулся домой», — отметил

Гальченюк выступает за «Амур» с весны 2024-го. В сезоне-2023/2024 хоккеист играл за петербургский СКА, вместе с которым дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. Ранее он также выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клубы «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотис», «Питтсбург Пингвинс», «Миннесота Уайлд», «Оттава Сенаторс», «Торонто Мейпл Лифс» и «Колорадо Эвеланш».

31-летний Галченюк родился в США, но имеет белорусские корни. Его отец Александр Гальченюк — бывший хоккеист, выступавший в клубах США, России, Германии, Италии, Швейцарии и Белоруссии.