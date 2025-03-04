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11:48, 4 марта 2025Спорт

Американский игрок клуба КХЛ получил российский паспорт

Американский форвард «Амура» Гальченюк получил российский паспорт
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Американский форвард «Амура» Александр (Алекс) Гальченюк получил российский паспорт. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края и председатель попечительского совета клуба Сергей Абрамов, слова которого приводятся в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Абрамов выразил уверенность в том, что натурализация пойдет на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею. «Мы много общались с Александром в этом сезоне, и я могу сказать, что по духу, по менталитету он наш, русский парень. Любит Россию, Хабаровский край, хоккейный клуб "Амур", наших болельщиков. Поэтому можно сказать, что сегодня Александр просто вернулся домой», — отметил

Гальченюк выступает за «Амур» с весны 2024-го. В сезоне-2023/2024 хоккеист играл за петербургский СКА, вместе с которым дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. Ранее он также выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клубы «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотис», «Питтсбург Пингвинс», «Миннесота Уайлд», «Оттава Сенаторс», «Торонто Мейпл Лифс» и «Колорадо Эвеланш».

31-летний Галченюк родился в США, но имеет белорусские корни. Его отец Александр Гальченюк — бывший хоккеист, выступавший в клубах США, России, Германии, Италии, Швейцарии и Белоруссии.

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