ТАСС: Бойцы ВСУ отказались выполнять приказы по обороне у берега Малой Локни

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять приказы командования по обороне у берега Малой Локни в Суджанском районе Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Даже рядовые вэсэушники придерживаются противоположного мнения, отказываясь выполнять приказы по сооружению оборонительных позиций на берегу [реки Малая Локня]», — заявил собеседник агентства

Он подчеркнул, что командование ВСУ уверено в возможности удержать населенный пункт при условии, что не допустит форсирования реки российскими штурмовиками.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России выбили украинские войска из нескольких опорных пунктов в лесополосах севернее Малой Локни. Кроме того, ВСУ предприняли пять безуспешных контратак в окрестностях Куриловки.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 3 марта, с начала вторжения Киев потерял более 64 695 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники.