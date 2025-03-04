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19:51, 4 марта 2025Силовые структуры

Ездившего с привязанными к машине собаками россиянина наказали принудительными работами

Возившего привязанных к машине собак мужчину наказали принудительными работами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Подмосковье к трем с половиной годам принудительных работ приговорили россиянина, разъезжавшего с привязанными к машине собаками. Об этом со ссылкой на Мытищинский городской суд сообщает РИА Новости.

Как установил суд, осужденный Константин Дубинин ездил на машине и возил за собой привязанных собак. Видеозапись появилась в соцсетях, после чего региональная прокуратура организовала проверку и добилась возбуждения уголовного дела.

21 сентября защитники животных в Госдуме призвали ужесточить наказание живодерам.

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