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23:46, 4 марта 2025Мир

ГА ООН приняла резолюцию о 80-й годовщине окончания ВОВ

ГА ООН одобрила резолюцию о 80-й годовщине завершения Второй мировой войны
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за российский проект резолюции «Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что документ был принят консенсусом. В качестве соавторов к резолюции перед голосованием присоединились в числе прочих Алжир, Венесуэла, Малайзия, Вьетнам, ЮАР, Кения, Конго и Ирак.

Резолюция, которую вместе с Россией представляли Армения, Китай, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Сербия, Туркмения и Узбекистан, включает три пункта. Она предлагает всем государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать 8 и 9 мая «как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны».

Ранее сообщалось, что на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной Войне (ВОВ) может приехать «большой гость» из США.

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