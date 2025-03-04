ГА ООН приняла резолюцию о 80-й годовщине окончания ВОВ

ГА ООН одобрила резолюцию о 80-й годовщине завершения Второй мировой войны

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за российский проект резолюции «Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что документ был принят консенсусом. В качестве соавторов к резолюции перед голосованием присоединились в числе прочих Алжир, Венесуэла, Малайзия, Вьетнам, ЮАР, Кения, Конго и Ирак.

Резолюция, которую вместе с Россией представляли Армения, Китай, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Сербия, Туркмения и Узбекистан, включает три пункта. Она предлагает всем государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать 8 и 9 мая «как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны».

Ранее сообщалось, что на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной Войне (ВОВ) может приехать «большой гость» из США.