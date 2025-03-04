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19:22, 4 марта 2025Силовые структуры

Главу Федерации фигурного катания Москвы заподозрили в махинациях на 20 миллиардов рублей

Абдурахманова подозревают в хищении 20 млрд руб. на контрактах с Минобороны РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Правоохранительные органы подозревают главу Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова в хищении путем махинаций 20 миллиардов рублей при реализации контрактов с Минобороны России. Об этом сообщает Baza.

Следствие считает, что он провернул криминальные схемы, находясь на посту председателя совета директоров компании «Бастройпуть», которая заключила с военным ведомством госконтракты. Правоохранительные органы выяснили, что подрядчику перечислялся аванс, равный почти всей сумме договора, но работы выполнялись гораздо дешевле.

По данным следствия, по этой схеме были сорваны контракты по трем объектам Минобороны — в научно-исследовательском институте в Сергиевом Посаде, Генштабе Вооруженных сил России в Москве и объекте для ЦСКА.

Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 20 миллиардов рублей.

31 января сообщалось, что Мещанский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Абдурахманова, который на тот момент уже уехал из России. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему вменяется три преступных эпизода. Гендиректору этой организации Игорю Тушкевичу также заочно избрана мера пресечения.

Абдурахманов возглавляет ФФКМ с 2022 года. До него пост с 2005 года занимала Ирина Рабер.

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