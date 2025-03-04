Кепке «деда» предрекли популярность в 2025 году

Стилист Александр Рогов предрек фетровой кепке популярность в 2025 году

Стилист Александр Рогов предрек кепке деда популярность в 2025 году. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Речь идет о фетровых плоских головных уборах разных оттенков и принтов. По словам Рогова, чтобы выглядеть стильно, нужно правильно носить упомянутый аксессуар.

Так, модный эксперт призвал надевать кепку козырьком вперед, слегка надвигая на глаза. «Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Подобные вещи советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах», — заявил он.

В феврале любимый тренд 30-летних вернулся в моду и вызвал споры в сети. Журналисты обратили внимание на видео в TikTok, где инфлюэнсерша запечатлела полки в европейском магазине с товарами с принтом в виде усов.