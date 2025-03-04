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14:44, 4 марта 2025Ценности

Кепке «деда» предрекли популярность в 2025 году

Стилист Александр Рогов предрек фетровой кепке популярность в 2025 году
Екатерина Ештокина

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилист Александр Рогов предрек кепке деда популярность в 2025 году. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Речь идет о фетровых плоских головных уборах разных оттенков и принтов. По словам Рогова, чтобы выглядеть стильно, нужно правильно носить упомянутый аксессуар.

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Так, модный эксперт призвал надевать кепку козырьком вперед, слегка надвигая на глаза. «Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Подобные вещи советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах», — заявил он.

В феврале любимый тренд 30-летних вернулся в моду и вызвал споры в сети. Журналисты обратили внимание на видео в TikTok, где инфлюэнсерша запечатлела полки в европейском магазине с товарами с принтом в виде усов.

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